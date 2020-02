Tecnólogo que apontou "erros" da Energisa prestou depoimento em CPI

Na primeira oitiva de testemunhas da CPI da Energisa realizada na quarta-feira (12), um tecnólogo em eletrotécnica industrial prestou esclarecimentos aos membros da comissão, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A concessionária de energia elétrica do Estado é investigada por supostas irregularidades nas contas emitidas. O presidente da CPI, deputado Felipe Orro, destacou o papel esclarecedor do depoimento do tecnólogo. “Graças ao parecer técnico emitido por ele, tivemos argumentos para apresentar um fato determinado e instaurar esta CPI. As informações fornecidas por ele nos auxiliarão na tomada de decisões futuras e também na solicitação de perícias técnicas", explicou.

A comissão pediu sigilo sobre o conteúdo do depoimento que não será detalhado no momento. O teor deverá ser divulgado pela relatoria da CPI no decorrer dos trabalhos.

