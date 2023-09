CRAS irá passar por reformulação após entrega de hospital veterinário

Saiba Mais Geral Estado inaugura maior hospital veterinário de animais silvestres da América Latina

Durante a entrega do Hospital Veterinário de Animais Silvestres Ayty na tarde desta quinta-feira (14), em Campo Grande, o diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges, anunciou uma reestruturação do órgão.

“Nós vamos apresentar toda a reestruturação do CRAS agora, acompanhando o hospital, então nós temos um hospital novo, então todo o CRAS vai ser restaurado, reestruturado, readequado para atender essa nova necessidade”, afirmou.

Borges destacou os 44 anos de gestão ambiental do Imasul e os 36 anos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado.

Maior hospital veterinário do tipo na América Latina

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), inaugurou hoje o Hospital Veterinário de Animais Silvestres Ayty.

O local é o maior do seu tipo em toda a América Latina, e conta com sala de emergência, centro cirúrgico, sala de antissepsia, laboratórios e muito mais. Ele atenderá exclusivamente os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

