CREA-MS fecha contrato de R$ 400 mil para para instalação de energia solar

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) formalizou um contrato com a empresa Arausolar Tecnologia Ltda, conforme divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29).

O contrato visa a implantação de geradores de energia solar fotovoltaicos para atender às unidades do Crea-MS. A vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, ocorrida em 26/01/2024.

O custo total para a realização do projeto é de R$ 441.677,50 (quatrocentos e quarenta e um mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

A empresa contratada será responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e encargos, assim como pela produção da planilha de quantitativo de preços.

Além disso, a Arausolar Tecnologia Ltda ficará encarregada do fornecimento dos equipamentos e da instalação do sistema de geração de energia solar.

Fonte: Diário Oficial da União

