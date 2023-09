Crea-MS realiza leilão com veículos e eletrodomésticos

Na quinta-feira (28), será realizado pelo Crea/MS – (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), um leilão para venda de veículos e outros bens inservíveis de propriedade do Conselho.

O leilão será realizado de forma eletrônica, às 9 horas e até o momento, o lote possui seis automóveis Toyota Etios Hatch, aparelhos de ar condicionado e eletrodomésticos, mobiliários e equipamento de áudio, vídeo e telefonia.

Os interessados em participar devem realizar cadastro com pelo menos 48 horas de antecedência no site www.kronberg.com.br onde também estão disponíveis as condições para participação e visitação dos lotes.

Mais informações podem ser obtidas com a equipe do leiloeiro pelo telefone/whatsapp (41) 3233-1077 ou pelo e-mail [email protected].

O edital pode ser consultado no site www.creams.org.br



