Cresce número de clientes insatisfeitos com ligações de operadoras e bancos

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou nesta quinta-feira (30), que o número de consumidores que se sentem incomodados com assédio de empresas que realizam ligações, principalmente, para oferecer “planos” de operadoras de telefonia, está cada vez maior, aumentando as solicitações do Bloqueio de Telefones para recebimento de ligações de telemarketing (Bloqtel).

O Procon órgão catalogou por meio do Bloqtel, 281 denúncias, das quais 198 somente no período de fevereiro a abril de 2020, um aumento superior a 600% em comparação com o mesmo período do ano passado (2019), cujos registros totalizaram 33.

As empresas com mais reclamações são, pela ordem, a NET com 35 reclamações seguida pela SKY com 26 e banco Santander com 23 e pela Claro com 15.

Com registros em menor quantidade, mas nem por isso considerados de menor importância seguem a TIM, a Vivo, o banco Itaú, o BMG e a Oi.

O consumidor que desejar utilizar desse serviço da Bloqtel, o usuário deverá se cadastrar, por meio do site do Procon Estadual, fornecendo informações pessoais como nome completo, números de RG e CPF, endereço com CEP e o número dos telefones que deseja bloquear para recebimento de ligações.

