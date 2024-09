Crhistinne Maymone é exonerada da Saúde

Nomeada para o cargo de Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) em 2023, Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves foi exonerada em publicação do Diário Oficial do Estado divulgado nesta sexta-feira (20).

Conforme documento assinada pelo governador Eduardo Riedel, a exoneração é retroativa, a contar de 11 de setembro. Ainda não foi nomeada a pessoa que irá substituir a adjunta na pasta encabeçada por Maurício Simões Corrêa.

O JD1 entrou em contato para apurar a motivação da exoneração e aguarda retorno.

