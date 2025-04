Criado grupo de trabalho para melhorar fluxo da Casa da Mulher Brasileira na Capital

Foi criado, por meio de decreto, o Grupo de Trabalho para análise, aperfeiçoamento e atualização das diretrizes gerais, e fluxograma, de atendimento da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande.

O grupo irá acompanhar e aprimorar a implementação dos serviços e fluxos da Casa da Mulher Brasileira, propor diretrizes para a formação das equipes técnicas e definir critérios de capacitação para todos os servidores.



Irão compor o grupo, representantes da Secretaria Executiva da Mulher, da Casa da Mulher Brasileira, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e Defensoria Pública.



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher, coordenará os trabalhos do Grupo.



O Grupo de Trabalho apresentará o relatório final com recomendações e plano de aprimoramento dos serviços após 180 dias, que poderão ser prorrogados por igual período.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também