Criador de 70 anos morre atacado por leão

Sarah Chaves, com informações do G1

O idoso Leon Van Biljon, 70 anos, que era dono de uma hospedagem que tinha três leões na África do Sul, foi atacado e morto pelos animais em uma reserva particular no país na terça-feira (20), quando arrumava uma cerca.



Os trabalhadores do estabelecimento atiraram nos leões para tentar chegar ao corpo de Van Biljon, mas quando os médicos do serviço de emergência chegaram, ele já estava morto, de acordo com uma porta-voz de um serviço de saúde sul-africano.



Uma porta-voz da polícia afirmou à rede de TV CNN que os vizinhos também tentaram ajudar, mas não adiantou.



Leon, era de uma cidade chamada Cullinan e era conhecido como “o homem leão”. Ele era o dono de uma hospedagem na floresta chamada Mahala View Lion Lodge. De acordo com o site sul-africano Netwerk24. Um deles matou o proprietário

