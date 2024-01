Criança de 10 anos é aprovada em vestibular pela segunda vez no Ceará

Conhecido como "JP das galáxias" nas redes sociais, João Pedro Araújo de 10 anos, que passou em um vestibular de administração em 2023, foi aprovado novamente este ano em uma segunda universidade.

Ele passou para o curso de Física na Universidade Estadual do Ceará (Uece). O sonho dele é ser engenheiro aeroespacial.

No Instagram, está publicado um vídeo da aprovação dele. Sarah Umbelina, mãe de JP, confirmou a aprovação e disse que estava ansiosa pelo resultado.

Ainda de acordo com Sarah, o menino não deve entrar agora no curso, principalmente por conta da idade. A ideia é usar como experiência.

"Ele até queria fazer o primeiro semestre, mas eu expliquei que ainda não era hora, e que ele poderia perder o foco nos próximos objetivos", comentou.

Se o primeiro vestibular foi fácil, este foi bem cansativo, de acordo com JP. "A primeira fase foi bem cansativa, pois eram muitas questões, de todas as disciplinas. A parte de Ciências Humanas era bem extensa. Saí bastante cansado. Como não tenho muita experiência, errei umas marcações no gabarito, mas percebi e voltei a marcar certo. Fiquei ansioso, pois com esse erro tive medo de não passar".

A segunda fase do vestibular da Uece foi mais tranquila para o menino. Ele adorou a prova de matemática e precisou de um esforço extra para fazer física e química.

"Fiquei muito feliz com a aprovação, pois quando passei a primeira vez muitas pessoas desvalorizaram minha conquista e falavam que só teria valor se eu passasse em uma universidade pública. Eu sabia que era uma questão de tempo", desabafou.

Os pais não perderam tempo e logo investiram no menino. Hoje, ele já estuda até conteúdo universitário. JP, por conta do laudo de altas habilidades, é acompanhado por especialistas.

Ele participou do programa Caldeirão do Huck ano passado e viralizou nas redes sociais, tendo quase 15 mil seguidores, onde costuma dar aulas e dicas de estudo.

