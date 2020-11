Criança de 6 anos bate a cabeça no para-brisa após motorista provocar acidente

Uma criança de 6 anos ficou ferida, em um acidente de trânsito, neste domingo (29), que foi provocado por um motorista de 50 anos que estava embriagado, na rodovia MS-164, em Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 16 horas deste domingo (29), quando o motorista que estava em um veículo Fiat Pálio seguia pela via, quando acabou batendo contra uma Hilux. Com a batida o condutor do Pálio acabou ferido e a criança que estava no carro bateu com a cabeça no para-brisa.

O motorista da Hilux não nenhm ferimentos. O homem que provocou o acidente, confessou que havia ingerido cerveja antes de dirigir. Ele e a criança foram levadas para o hospital da cidade e não se sabe o estado de saúde dos dois.

