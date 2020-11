Criança de 8 anos morre de coronavírus no Universitário

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou na tarde desta quinta-feira (5), a morte de uma criança de oito anos, vítima do novo coronavírus. A menina morava em Sidrolândia e morreu na tarde de quarta-feira (4), no Hospital Universitário de Campo Grande.

De acordo com a secretaria de Saúde de Sidrolândia, a menina portava Insuficiência Renal Crônica e deu entrada no hospital da capital no dia 24 de outubro, com dificuldades respiratórias. Permaneceu internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vindo a falecer no final da tarde de ontem por complicações sistêmicas da doença.

“Informamos que o sepultamento foi realizado em Cemitério Municipal de Sidrolândia conforme as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para todo caso suspeito ou confirmado para coronavírus, sem realização de velório”, consta na nota da secretaria da cidade.

