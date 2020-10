Criança de 9 anos que agrediu amigo "nunca deu trabalho”, diz escolinha de futebol

Duas versões diferentes, do caso que veio atona está semana, onde o filho de um delegado da Polícia Civil de Campo Grande, teria agredido o amigo durante uma partida de futebol. A criança de 9 anos que recebeu um chute de outro garoto da mesma idade, acabou desmaiando e quebrado um dos dentes ao bater no chão.

A escola de futebol onde o menino de 9 anos, filho de delegado da Polícia Civil de Campo Grande, praticava o esporte informou que o menino, que está sendo acusado de desmaiar um colega com chute no peito após partida de futebol, não tem histórico de agressividade. “Ele enquanto aluno nunca deu trabalho”, informou o responsável pela escola.

UM LADO

Uma das versões é que os dois estavam participando de um jogo de futebol, na quadro do condomínio onde moram no Damha 2, a partida aconteceu no dia 29 de setembro, e segundo informações de vizinhos, a vítima teria feito um gol no time do agressor, foi o momento em que ele teria ido tirar satisfação, e já deu um chute no peito dele, wur acabou desmaiando e batendo a cabeça no meio-fio e lesionando a boca onde perdeu um dos dentes e, ainda sofreu outros ferimentos.

Ele foi socorrido, e já fez o reimplante do dente em consulta de urgência, o menino realizou outros exames médicos para verificar se ele tinha fraturas no corpo.

OUTRO LADO

Em uma mensagem enviada pelo pai do menino acusado de agressão, o delegado deu a sua versão dos fatos, e disse que 'não condiz' [Ele se refere a versão dada pelos vizinhos no dia em que aconteceu a briga entre os dois jovens].

“Esse menino era e é muito amigo do meu filho, de dentro da minha casa, eles foram jogar bola, dois meninos de 9 anos, são crianças, sem maldade no coração igual os adultos, sem querer o menino acertou bolada no meu filho, ele ficou nervoso e deu um único chute na barriga dele, quem vai imaginar que um chute na barriga o menino iria desmaiar, as lesões são do desmaio, meu menino saiu desesperado, correndo pra contar pra mãe”, disse.

O delegado revelou que solicitou as imagens da câmera de segurança e que vai em busca dos seus direitos sobre quem espalhou fotos e fatos que não condizem com a verdade.

“Vazou na maldade as fotos do menino. Meu filho não cometeu crime nenhum. Não tinha maldade, discutiram, brigaram sim, mas com certeza teriam se acertado se ele não tivesse desmaiado, vou tomar as providências”, avisou.

Deixe seu Comentário

Leia Também