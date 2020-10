Criança internada na Santa Casa com tumor no cérebro precisa de doações

Em menos duas semanas, a vida da pequena Sildeane Britez dos Santos, de 10 anos, mudou radicalmente, após a família da menina descobrir que ela está com câncer no cérebro.

Tudo começou na quinta, quando Sildeane que mora no assentamento El Dourado em Sidrolândia, passou mal e foi encaminhada em emergência para Santa Casa de Campo Grande, depois de um diagnóstico de tumor no cérebro, segundo a prima, Marília dos Santos Britez de 19 anos.

"Ela passou mal na quinta e no hospital de Sidrolândia falaram que era dor de garganta. Levaram ela para o UPA, onde constataram que o caso era grave porque ela começou a tomar soro e começou a ter crise de epilepsia, uma atrás da outra. Depois ela foi encaminhado para o Hospital Regional de Campo Grande para fazer exames mais profundos que constatou que era um tumor em estado avançado, e já entubaram ela e levaram para a Santa Casa onde drenaram e tiraram água da cabeça dela que causava a epilepsia, e agora ela está com um lado do corpo paralisado", contou Marília.

Sildeane mora com a mãe, o pai e mais três irmão, e pelo fato da mãe estar grávida, o pai acompanha a criança no hospital. A cirurgia para a remoção do tumor foi marcada para esta terça-feira (13). A família está confiante e realiza rifas e uma vakinha para conseguir dinheiro para o tratamento dela.

Amigos e familiares ajudam no que podem e a rifa que é vendida por R$ 5 vai sortear:1 kit de vasilhas e garrafa da Tupperware; 1 kit de maquiagem;1 jogo de cama de casal; e 1 jogo de potes de cozinha. O sorteio ocorre dia 30 de outubro.

Além disso a prima também fez uma Vakinha online para que as pessoas possam doar e ajudar a custear o tratamento de Sildeane, já que a família não tem condições.

Para mais informações sobre como comprar a rifa ou fazer qualquer doação, entre em contato com o número: (67)99678-7812

