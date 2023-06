Criança morre eletrocutada após pegar celular que estava carregando na tomada

Uma criança, de 7 anos, morreu após sofrer um choque elétrico ao pegar um celular que estava carregando na tomada. O caso aconteceu em uma casa, localizada no centro de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como "morte a esclarecer".

Thaiara Letícia da Silva morreu na tarde do último domingo (4). Ela chegou a ser levada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do município, mas não resistiu ao choque elétrico.

A menina era estudante do 2º ano do ensino fundamental. O sepultamento é realizado na manhã desta terça-feira (6).

Nas redes sociais, a prefeitura de Paudalho lamentou a morte da menina. "Enviamos nossas condolências para a família e nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de luto", disse a administração municipal na postagem.

Até o momento, a polícia afirmou que o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana na segunda-feira (5). "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido".

