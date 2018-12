Vídeo - "Papais Noéis" realizam sonho de criança com câncer

O sonho de uma criança de 4 anos, que luta diariamente contra o câncer, era conhecer o Papai Noel. Foi então que sua tia, Letícia Ferrari, teve a ideia de gravar um vídeo onde o menino pede para ver o bom velhinho com barba e bem gordo.

A publicação chegou a vários "Papais Noéis" de Campo Grande, e em uma imagem divulgada pela família, mostra que um deles chegou até a casa da criança, que fica no Parque Residêncial Maria Aparecida Pedrossian, região leste de Campo Grande.

A tia de Pedro veio de Campinas para visitá-lo, e havia programado de levá-lo até a Cidade do Natal, mas por recomendação médica, não conseguiu fazer o passeio com o sobrinho. Ela conta que o pai da criança ficou chateado com a publicação em sua rede social, pois ele não queria expor a criança.

Letícia disse que conseguiu realizar o sonho do Pedro Rafael, que está em um tratamento contra o câncer e não pode sair ou receber muitas pessoas.

Na tarde deste Natal, Pedrinho, como é conhecido, teve o seu sonho realizado e conheceu o Papai Noel, e o sorriso estampado no rosto da criança demonstra toda a alegria e o verdadeiro espírito natalino.

A tia coruja, recebeu a ligação de um grupo de "Papais Noéis" motoqueiros, que queriam ver o garoto. Os motoqueiros chegaram e fizeram a alegria do Pedrinho, ele recebeu vários presentes e ainda deu uma volta em uma das motos, de acordo com a tia Letícia "Pedro ficou muito feliz".

