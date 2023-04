Crianças do Projeto Florestinha recebem formação sobre animais peçonhentos

Um dos meios de atingir os objetivos de sensibilização para o planejamento e defesa do meio-ambiente, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realiza trabalho de educação ambiental, junto as crianças do projeto florestinha em Mato Grosso do Sul.

Nas escolas, as crianças e adolescentes do Projeto discutem com os alunos a importância da manutenção do ambiente equilibrado para a manutenção de qualidade de vida, para esta, e para as futuras gerações.

Em Amambai, as crianças e adolescentes do Projeto Florestinha participaram na quinta-feira (20), de formação sobre todos os aspectos e riscos dos animais peçonhentos, na sede do Projeto na cidade.

Técnicos da vigilância epidemiológica da Prefeitura de Amambai ministraram palestras e realizaram uma oficina de identificação e características dos animais peçonhentos como: escorpião, aranhas e serpentes, com destaque a espécie tityus serrulatus, aranha-armadeira, viúva-negra, serpentes das espécie coral, cascavel e jararaca, com destaque às ações de prevenção e como lidar em situação quando os animais aparecem.

Depois de apreenderem sobre os animais peçonhentos e os desequilíbrios no ambiente artificial e natural que podem levar à multiplicação desses animais e aumentarem os acidentes com humanos, as crianças agora usarão o aprendizado para multiplicar o conhecimento nas escolas durante os trabalhos de Educação Ambiental que realizam.

