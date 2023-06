Crianças perdidas na selva da Colômbia são encontradas após 40 dias

Yara Deckner, com G1

As quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas há mais de cinco semanas em uma selva no sul da Colômbia após um acidente de avião chegaram à capital Bogotá no início deste sábado (10) para tratamento médico.

Os irmãos foram encontrados na sexta-feira na província de Solano, na Colômbia, de acordo com as forças armadas do país e foram inicialmente tratados por médicos militares que faziam parte das equipes de busca que os procuravam.

A missão para encontrar os quatro irmãos, chamada Operação Esperança, capturou a imaginação dos colombianos, pois relatos de pistas sobre o paradeiro deles alimentaram o desejo de que eles fossem encontrados com segurança, apesar de passarem mais de um mês na selva inóspita.

"Fizemos todo o necessário para tornar possível o impossível, usando satélites, usando aeronaves que lançavam mensagens, que lançavam comida, que lançavam panfletos, que lançavam esperança", disse o general Pedro Sanchez, comandante do comando militar conjunto de operações especiais base em Bogotá.

Em fotos compartilhadas pelos militares da Colômbia , as quatro crianças, três meninas e um menino, pareciam magras enquanto eram cuidadas pelos socorristas. Os nomes são:

Lesly Mucutuy, de 13 anos;

Soleiny Mucutuy, de 9 anos;

Tien Mucutuy, de 4 anos e

Cristin Mucutuy, de 1 ano

Segundo a imprensa colombiana, as crianças estão desidratadas, com picadas de insetos e levemente feridas, especialmente nos pés, porque percorreram longas distâncias descalças.

