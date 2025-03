CrianÃ§as reclamam de "monstro" embaixo da cama e babÃ¡ encontra homem escondido

Sarah Chaves, com G1

Um homem de 27 anos, acusado de ameaça criminal, violência doméstica e violação de uma ordem de proteção, foi encontrado embaixo da cama de uma criança na região de Great Bend, na parte oeste do Kansas. A babá chamou a polícia, mas o criminoso fugiu antes da chegada das autoridades.

A mulher colocava as crianças para dormir quando ouviu de uma delas que "havia um monstro debaixo da cama". Para tentar acalmar a criança, a babá se abaixou para mostrar que não haveria nada embaixo da cama, mas se deparou com o homem que derrubou a mulher no chão ao ser confrontado.

Segundo a babá, Martin Villalobos Junior, era um morador da casa, antes da atual família. Ele tinha uma ordem de proteção para ficar longe da propriedade.

O homem foi acusado entre janeiro e fevereiro de ameaça criminal, violência doméstica e violação de uma ordem de proteção.

Conforme o G1, o gabinete do Xerife do Condado de Barton disse que delegados foram chamados na segunda-feira (24) à noite para irem ao local, fizeram buscas, mas só conseguiram encontrá-lo no dia seguinte, quando foi preso após uma perseguição a pé.

Martin Villalobos Junior, foi levado para a cadeia e autuado por sequestro agravado; roubo agravado; agressão agravada; perigo infantil; obstrução criminosa de um policial e violação de uma ordem de proteção contra abuso. Ele está detido em troca de uma fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,88 milhões). Não se sabe se ele já pagou o valor.

Registros judiciais lidos pela agência Associated Press mostram que ele havia pago uma fiança cerca 10 dias antes de se esconder debaixo da cama.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também