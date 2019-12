Críticos elegem o melhor da TV em 2019

Priscilla Porangaba, com informações da APCA

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) definiram os cinco finalistas aos melhores de 2019 na Televisão para cada uma de sete categorias, na noite dessa segunda-feira (09), na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo.

A novela Bom Sucesso e o programa Roda Viva, da TV Cultura estão entre os finalistas.

As categorias são: melhor ator, melhor atriz, melhor novela, melhor série/minissérie, melhor diretor, melhor programa de TV e melhor programa jornalístico.

A entrega do trofeu APCA será realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, no Teatro Sérgio Cardoso.

Os membros da APCA se reunirão em dezembro para votar o melhor de cada categoria.

Os vencedores receberão o Troféu APCA na cerimônia da 63ª edição da premiação, no primeiro semestre de 2020.

Atriz

Débora Bloch (Segunda Chamada)

Ator

Flávio Migliaccio (Órfãos da Terra)

Novela

Bom Sucesso, de Rosana Svartman e Paulo Halm (Globo)

Série/Minissérie

Segunda Chamada (Globo/O2 Filmes)

Diretor

Andrucha Waddington (Sob Pressão)

Programa de TV

Que História É Essa Porchat? (GNT)

Programa jornalístico

Roda Viva (TV Cultura)

