CRMV-MS traz veterinários que atuaram em Brumadinho para ajudar no combate ao incêndio do pantanal

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) traz a Campo Grande dois médicos veterinários, Cláudio Zago Júnior e Aldair Junior Woyames Pinto, ambos atuaram na linha de frente do resgate de animais durante o desastre de rompimento da barragem em Brumadinho em Minas Gerais no ano de 2019

Segundo o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva, o intuito é utilizar as experiências desses médicos veterinários em desastres para elaborar um planejamento de ações que envolvam instituições públicas e privadas que já estão atuando no combate ao incêndio do Pantanal. “Queremos otimizar os esforços de todos os envolvidos, temos visto o árduo trabalho desenvolvido pela PMA, CRAS, Corpo de Bombeiros, ONGs, entre outros. Portanto, se fizermos um planejamento de ações, o contingenciamento do fogo, a preservação do meio ambiente e o resgate da fauna pantaneira será exitosa”, avaliou.

