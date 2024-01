CRMV/MS convoca aprovados em concurso público

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul (CRMV/MS) anunciou, através de Edital de Convocação, a chamada dos candidatos aprovados no Concurso Público.

A relação completa dos aprovados, com suas respectivas classificações e resultados finais, foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (04).

Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida, conforme detalhado no item 17.2.2 do Edital do Concurso Público. A entrega dos documentos deve ser realizada presencialmente na sede do CRMV/MS, localizada na Rua Coronel Cacildo Arantes, 433, Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, no horário das 12h00 às 18h00.

A posse dos aprovados está prevista para ocorrer em até 30 dias. Confira se você foi chamado [aqui]

