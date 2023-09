Cruzamento 'problema' quase faz mais uma vítima na Salgado Filho

Um motociclista precisou ser resgatado, no final da tarde desta segunda-feira (18), após um carro se chocar contra a motocicleta que ele pilotava. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes da Laguna, local que foi palco de dois acidentes graves ano passado.

Segundo as informações iniciais, o motociclista, de 55 anos, seguia pela Salgado Filho quando parou no semáforo e foi atingido na parte traseira por um Fiat Palio Weekend.

O motorista do veículo, de 50 anos, disse que seguia pela avenida quando o semáforo no cruzamento ficou amarelo. Acreditando que o motociclista seguiria, ele não parou e acabou se chocando contra a moto.

O rapaz foi socorrido pela Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) dos Bombeiros, e mesmo estando consciente e orientado, foi encaminhado para a Santa Casa da Capital, onde passará por avaliação médica.

Cruzamento é perigoso

Ainda no ano passado, dois acidentes graves, ocorrendo com pouco mais de um mês de diferença entre cada um, terminaram com a vida de dois motociclistas encerradas após motoristas furarem o sinal vermelho no cruzamento.

Em 28 de fevereiro, Matheus Frota da Rocha, de 27 anos, foi atropelado em alta velocidade enquanto pilotava sua moto após o motorista de uma Mercedes furar o sinal vermelho.

A força do impacto foi tão grande que ele foi arremessado a cerca de 20 metros e perdeu um pedaço da perna. Sua namorada, grávida na época, também foi arremessada, mas acabou sobrevivendo.

O segundo caso, mais recente, ocorreu pouco mais de um mês depois do primeiro, quando Rosa Maria Figueiredo Ferreira, de 41 anos, foi atingida por um motorista, que dirigia um Renault Logan, que assim como no acidente que ceifou a vida de Matheus, também furou o sinal vermelho.

Devido ao histórico, o local agora conta com radar, tanto na Salgado Filho quanto na Guia Lopes.

