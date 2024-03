O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Mato Grosso do Sul é o segundo estado com o maior número de divorciados do Brasil. Já o tempo médio de duração dos casamentos no MS diminuiu.

De acordo com o IBGE, em 2022, o MS ocupou a 2ª posição. Nesse ano, o número de divórcios para cada mil pessoas com 20 anos ou mais, havia subido de 2,67% (2021) para 3,88% (2022).

Os dados ainda afirmam que os homens se divorciam mais velhos que as mulheres. Em 2022, os homens tinham, em média, 42,9 anos na data do divórcio, enquanto as mulheres, estavam com 39,9.

Com isso, em 2022, a pesquisa Estatísticas do Registro Civil contabilizou 7.678 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais, representando um aumento de 42,6% em relação ao total contabilizado em 2021, que foi 5.385. Nesse ano, também houve uma diminuição para 11,6 anos, o 3º menor tempo entre os estados brasileiros. No Brasil, esse tempo médio, durante esse período, foi de 16 anos.

