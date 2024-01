Cuidado é golpe: Detran alerta para 'promessa' de CNH sem aulas e exames em MS

O sonho da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tem sido usado para aplicação de golpes, com promessas de conseguir o documento sem que o candidato realize aulas, exames ou provas em Mato Grosso do Sul. Por conta disso, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) emitiu um alerta a população explicando que essa prática não existe.

Conforme o órgão, na terça-feira (23), um homem teria ido até a sede do Detran pois não estava conseguindo renovar a sua CNH. Durante o atendimento, o servidor constatou que não havia informações do condutor no sistema.

Com isso, foi constatado que o cidadão nunca havia tirado a habilitação e apresentou um documento falso ao órgão. O homem foi encaminhado à Delegacia de Trânsito, sendo autuada em flagrante e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), passando, inclusive, por audiência de custódia.

Para o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando dos Santos, não existe nenhuma possibilidade de alguém conseguir uma CNH se fazer aulas ou provas.

"A pessoa que está querendo tirar a sua CNH tem que entender que não vai conseguir tirar se não fizer as aulas teóricas e práticas e nem os exames e provas. A pessoa que está lhe oferecendo facilidade, ou ela está te dando um golpe e não vai entregar documento algum a você, ou ela vai te entregar um documento falso, o que incorre em crime não apenas para quem expediu, mas para quem anda com ele também".

Crime de uso de documento falso - O delegado titular da Delegacia de Trânsito, Carlos Eduardo Trevelin Millan, falou das previsões criminais que ocorrem nesse caso.

"No caso do Uso de Documento Falso, a previsão é de 2 a 6 anos de prisão. E a dica é, o interessado em ter a CNH deve procurar uma autoescola credenciada e cumprir os trâmites legais. Caso a pessoa desconfie de alguma coisa, procure o órgão de trânsito ou comunique a Polícia o que está acontecendo. O ideal é sempre desconfiar da facilidade".

