Cuidador, educador social e auxiliar administrativo e financeiro são convocados

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (11), a relação de candidatos inscritos em processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de auxiliar administrativo e financeiro, conforme edital n. 20/2021-53 a comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O cronograma para apresentação do candidato é para esta sexta-feira (12), às 09h, na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social publicou, também em Diogrande de hoje (11), a classificação final do processo seletivo simplificado instituído para selecionar cuidador social e educador social, com vistas à formação de Cadastro de Reserva (CR), para efeito de proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário, e conforme previsto no item 8 do Edital de abertura n. 06/2023-01, publicado no Diogrande n. 6.989, de 22 de março de 2023.

A lista completa de candidatos aprovados e demais informações podem ser conferidas na edição de hoje do Diogrande, disponível no link.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também