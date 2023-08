Cuide dos pets: vacinação contra raiva chega em mais três bairros da Capital

Nesta semana, os agentes da CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) de Campo Grande estarão percorrendo os bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho e Vila Nasser, realizando a vacinação de cães e gatos contra a Raiva. A ação faz parte da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica iniciada em julho. A meta é imunizar 80% da população estimada em 287.768 cães e gatos, mantendo assim o controle da doença na Capital.

Para receber a vacina o cão ou gato deve ter no mínimo 3 meses e estar saudável. Não há outras contraindicações à vacina antirrábica, inclusive, ela é a única vacina obrigatória, conforme estabelecido em lei.

As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal. Paralelamente também será realizado o novo censo para contabilizar o número de animais na Cidade. As equipes trabalharão realizando a contagem e vacina concomitantemente.

O trabalho teve início pelo Bairro Nova Lima e percorrerá as sete regiões urbanas e distritos do município, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Até o momento, oito bairros já receberam a ação: Coronel Antonino, Nova Lima, José Abrão, Seminário, Mata do Segredo, Amambaí, Monte Castelo e Planalto. Desde 2005 o trabalho de vacinação é feito de casa em casa em Campo Grande.

“Estes animais são parte da fauna sinantrópica urbana e isso nos traz o alerta de que, embora esteja controlada nos pets, esta doença permanece circulante em outros mamíferos e não pode ser negligenciada pelos tutores”, explicou a coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo.

Em Campo Grande, o último caso de Raiva Humana foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último registro havia sido no ano de 1988, onde após 23 anos, ocorreu no ano de 2011 um caso isolado de Raiva Canina, cujo cão adquiriu a doença através do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Apesar de não haver novos casos há mais de uma década, a vacina antirrábica é obrigatória em todo território nacional e Campo Grande é vigilante na cobertura vacinal de cães e gatos, haja visto ser uma área com morcegos diagnosticados positivos para a doença.

A coordenadora ressaltou que é imprescindível a colaboração de todos os tutores de cães e gatos, recebendo os agentes da CCZ que estarão executando suas atividades, desta forma, também cuidando da saúde da população humana.

Os servidores estarão uniformizados e portando crachá de identificação funcional. Caso o morador desconfie de alguma atitude suspeita ou queira tirar alguma dúvida sobre a ação o órgão disponibiliza o número 67 3313-5000.

Ponto fixo de vacinação no CCZ



Caso o tutor não esteja em casa no momento em que a equipe estiver no bairro, será deixado um comunicado para que o animal seja levado ao CCZ para a aplicação da vacina antirrábica. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 06h às 22h.

