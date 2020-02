Curso gratuito para gestantes começa na segunda e ainda tem vagas

O 68º Curso para Gestante da Unimed Campo Grande inicia na próxima segunda feira (10) e já se tornou uma tradição e um sucesso entre os pais, em razão das informações práticas e teóricas repassadas pelos palestrantes.

Gratuito e aberto a toda população, o curso conta com as últimas vagas disponíveis e acontece nos dias 10, 12, 17 e 19 de fevereiro, das 19h às 21h, no auditório da Unimed CG, localizado na Rua Goiás nº 695 – Jardim dos Estados (entrada pelo estacionamento da Rua da Paz) e tem como objetivo orientar os pais sobre os cuidados com o bebê que vai chegar, e proporcionar, principalmente às mamães, mais saúde, bem-estar e uma gestação tranquila e segura.

Durante os quatro encontros, uma equipe multiprofissional composta por médicos pediatra, ginecologista, obstetra e anestesista, além de enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, abordará temas importantes como a escolha da via de parto, nutrição no período da gestação e da amamentação, recepção do recém-nascido, vacinação, anestesia, cuidados com o bebê, aspectos emocionais na gestação e no pós-parto, importância da rede de apoio, entre outros assuntos que geram muitas dúvidas entre os pais.

“O curso é muito diferenciado porque conta com uma equipe multiprofissional especialista nessa área, o que possibilita sanar muitas dúvidas, medos e preocupações dos pais, mas principalmente das mães, que acabam passando mais tempo com o bebê. Percebemos que os participantes saem do curso bastante satisfeitos e tranquilos, e esse é o nosso objetivo, passar o máximo de informações sobre essa fase tão importante da vida deles”, explica a fisioterapeuta do Programa Viver Bem e responsável pelo curso, Thaís da Cruz Jabrayan.

Cabe destacar que o curso não é voltado apenas para pais de primeira viagem, já que a cada instante surgem muitas novidades nessa área, as coisas se modernizam e facilitam a rotina com o bebê. É importante que mesmo quem já tenha vivido a experiência da maternidade participe também.

Palestrantes:

Dra. Rúbia da Silva Borges Loureiro - Obstetra

Dr. Rodrigo Laudo - Anestesista

Giselle Venciguerra - Fisioterapeuta

Keyth Gimenez - Psicóloga

Jackeline Stacy - Nutricionista

Dra. Natacha Dalcomo Ferreira Victoria Castilho - Pediatra

Paula Serafin - Enfermeira

