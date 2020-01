Cursos a distância para área de assistência social estão disponíveis

Os trabalhadores da área da assistência social em Mato Grosso do Sul, de nível médio e superior, contam com ferramentas tecnológicas para a capacitação contínua viabilizada por meio de parcerias e ações da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

No portal de educação a distancia do Ministério da Cidadania estão abertas inscrições, por exemplo, para cursos de Controle Social, com carga horária de 32h, e que proporciona ao participante conhecimento quanto à participação e controle social no âmbito da assistência social.

Com carga horária de 20h, o curso sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) busca entendimento amplo entre o poder público e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), bem como sua aplicação no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), apresentando todas as etapas dessas parcerias, no que se refere à elaboração do plano de trabalho e prestação de contas da parceria.

Outros cursos como o Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON) e o Curso I EPPCF – A promoção do Desenvolvimento Infantil e o Programa Criança Feliz, também estão disponíveis e podem ser acessados aqui .

A Escola do SUAS MS, Mariluce Bittar, também firmou parceria com a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, via integração à plataforma corporativa da Escola de Governo. Ao fazer os cursos presenciais na escola, o próprio aluno pode emitir ou salvar seu certificado.

A Escola do SUAS MS é a primeira no Brasil voltada especificamente para capacitações dos profissionais da assistência social, e está ligada à Sedhast. Desde 2016, mais de 25 mil pessoas passaram pelos eventos oferecidos no local como reuniões, conferências, seminários, capacitações, workshops, colóquios, simpósios e palestras tratando da qualificação e da implementação da assistência social em MS.

