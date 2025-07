Cursos impulsionam ressocialização de reeducandos com apoio do Senai e Suzano

O Projeto Plantando o Futuro da empresa Suzano, em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) integra as qualificações de responsabilidade social da companhia de celulose, que tem como meta retirar mais de 200 mil famílias da linha da pobreza até 2030 nas regiões onde atua.

No sistema prisional, essa missão se reflete na oferta de oportunidades de capacitação e reinserção social, contribuindo para a redução das desigualdades e para a construção de novos caminhos.

Um dos cursos que acaba de ser concluído é o de Marceneiro de Móveis e Esquadrias no EPA realizado durante um mês no Estabelecimento Penal de Aquidauana, com aulas nos períodos matutino e vespertino e ofereceu aos reeducandos formação prática na produção de móveis, portas e janelas, com foco na profissionalização.

“Cada curso ofertado dentro do sistema penal é uma nova chance para que os reeducandos reconstruam suas trajetórias por meio do trabalho digno e da profissionalização”, destacou o diretor do EPA, Fábio Ferreira Amarilio.

Para um dos reeducandos que concluiu o curso, a experiência foi uma oportunidade de recomeço. “Nunca tinha trabalhado com madeira antes, mas aprendi muito e descobri que tenho talento. Isso me dá esperança de ter um trabalho honesto quando sair daqui e poder cuidar da minha família com dignidade”, afirmou o interno, que preferiu não se identificar.

De acordo com a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, ações como essas evidenciam o impacto positivo que parcerias estratégicas podem gerar na vida dos custodiados e na segurança pública. “Trabalhar a educação e a qualificação profissional dentro dos presídios é investir diretamente na ressocialização. Com apoio de instituições como o Senai e empresas comprometidas como a Suzano, conseguimos ampliar horizontes e dar novos significados à vida de quem está em cumprimento de pena”, pontua.

Várias Frentes

No Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), em Campo Grande, estão em andamento os cursos de Pedreiro de Alvenaria e Montador de Móveis.

Outras unidades também receberão novas oportunidades de qualificação, como a Penitenciária de Três Lagoas e o Estabelecimento Penal de Bataguassu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também