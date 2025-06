Cursos técnicos são ofertados pelo Senai e Arauco com bolsas de até R$ 1.500

Oferecendo uma oportunidade de capacitação gratuita voltada para o setor da indústria de celulose, o programa “Abrace este Projeto” abre 560 vagas para os cursos nas áreas de automação, celulose & papel, eletrotécnica, logística, mecânica e química.

As aulas serão ministradas em turmas nos períodos integral e noturno para as cidades de Inocência, Paranaíba e Três Lagoas. As inscrições vão até o dia 22 de julho e podem ser feitas pelo site sistemafiems.ms.senai.br/abrace-este-projeto.

Além da formação gratuita, os alunos poderão contar com bolsas mensais de até R$ 1.500, um incentivo para que possam se dedicar ao aprendizado durante o período de estudos. As aulas começam a partir do dia 18 de agosto e os interessados devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a instituição tem papel estratégico na formação dos profissionais necessários para cada etapa do processo produtivo da nova fábrica. “Temos tempo hábil para preparar, divulgar e executar todas as etapas da qualificação profissional, garantindo que, no momento do início das atividades da planta, todas as vagas estejam preenchidas e não haja déficit de mão de obra.

Já o gerente de Pessoas do Projeto Sucuriú, Arnaldo Milan de Souza, explicou que a ação é parte das iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional e que vão além da construção da nova fábrica. “Esta etapa é essencial ao Projeto Sucuriú, um investimento em gente, em educação, em futuro”, avalia, acrescentando: “o programa foi pensado para trazer formação e elevar o nível da educacional das pessoas criando oportunidades, tanto na operação Arauco quanto nas empresas envolvidas na implantação do Projeto”, destaca o gerente.

O programa “Abrace este Projeto” está alinhado à estratégia da Arauco em promover o desenvolvimento sustentável nas regiões onde atua, unindo capacitação técnica à geração de emprego e renda com parceria da experiência do Senai no setor de celulose.

