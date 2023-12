Curtindo "férias", Riedel arrisca no skate durante Natal em família; vídeo

Enquanto curte seus dias de descanso, o governador de Mato Grosso do Sul, postou um vídeo, onde aparece ao lado da esposa e dos filhos na tarde desta segunda-feira (25), em um passeio no Parque dos Poderes.

Pouco mais de 1 anos após passar por uma cirurgia no joelho, Riedel aparece no registro andando de bicicleta e ainda da uma "palinha" no skate. O governador deve aproveitar os momentos em família até dia 14 de janeiro, quando volta ao comando do Executivo Estadual.

