Daniel Alves devolve dinheiro emprestado pela família de Neymar

Daniel Alves devolveu à família de Neymar, o dinheiro que recebeu emprestado para atenuar a pena da Justiça da Espanha pelo crime de estupro. O ex-jogador depositou o valor de 150 mil euros há aproximadamente uma semana.

O valor pago por Daniel Alves à Justiça espanhola é referente à multa chamada de “atenuante de reparação de dano causado”. Quando a quantia foi emprestada, o pai de Neymar afirmou que a contribuição foi uma “ajuda a um amigo”.

O empréstimo se deve ao fato de Daniel Alves ter tido R$ 7 milhões bloqueados, além de 30% do que ele recebia mensalmente do São Paulo, por causa do pagamento de salários atrasados. O bloqueio aconteceu após Dinorah Santana, ex-mulher, sócia e mãe dos filhos do ex-jogador, cobrar R$ 13 milhões em pensão alimentícia.

O ex-atleta também teve valores bloqueados pela Justiça da Espanha durante o processo por estupro.

Daniel Alves está em liberdade provisória desde o dia 25 de março. Na semana passada, o Tribunal de Barcelona rejeitou o recurso dos advogados da vítima, que pediu o retorno do brasileiro à prisão.

