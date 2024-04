Daniel Alves fala pela primeira após ganhar liberdade provisória na Espanha

O ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, falou pela primeira vez após ganhar sua liberdade provisória, e afirmou em entrevista nesta sexta-feira (5) que está tranquilo, e que o “jogo” que está disputando está nos tribunais.

Em entrevista ao jornal El Periódico, Daniel Alves afirmou que a única obrigação que tem no momento é comparecer, semanalmente, aos tribunais. “É isso o que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer”, afirmou o ex-jogador.

“Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”, completou o ex-jogador.

Condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro contra uma jovem de 23 anos, Daniel Alves teve liberdade provisória concedida no final de março após pagar uma fiança no valor de de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual. O valor foi pago por amigos do ex-jogador

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também