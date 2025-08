Daniela Lima é demitida da GloboNews

Saiba Mais Geral Eliane Cantanhêde deixa a GloboNews após 15 anos

A jornalista e apresentadora Daniela Lima foi demitida da GloboNews após dois anos de atuação no canal.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (4), após a ausência da comunicadora no programa "Conexão", que apresentava ao lado das jornalistas Camila Bomfim e Leilane Neubarth.

Em nota, a Globo confirmou o desligamento de Daniela Lima e também de Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e comentarista político da emissora.

Segundo o comunicado, as demissões fazem parte de um “movimento permanente de renovação do quadro do canal”. “A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, destacou a emissora.

Nas redes sociais, Daniela comentou a saída com uma mensagem otimista. “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”, escreveu a jornalista.

