Danilo Costa é homenageado por contribuição ao jornalismo em MS

Em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado em abril, a Câmara Municipal de Campo Grande realiza na noite desta segunda-feira (28), a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Priscilla Sampaio”, em reconhecimento a comunicadores da Capital.

A solenidade foi proposta pelo vereador Professor Riverton e teve entre seus homenageados o saudoso Danilo Costa, que faleceu neste ano aos 61 anos. Casado com Rosana Costa, foi pai de Danielle e Danilo Pereira da Costa Filho, e avô do pequeno Nicolas, razão de muitas de suas alegrias nos últimos anos.

In Memoriam de Danilo Costa, a esposa Rosana Costa, falou do orgulho de representar o comunicador que marcou a transformação do jornalismo no Estado. "Éramos muito companheiros, eu pude ver a paixão que ele nutria pelo jornalismo, sempre em busca de inovar e alcançar novos patamares dentro da comunicação, é uma honra vê-lo recebendo essa homenagem", declarou.

Responsável por entregar a medalha Priscilla Sampaio em memória de Danilo Costa, o presidente da Casa de Leis, vereador Papy destacou que o jornalismo é uma "missão de vida" e pontuou parceria com a imprensa no cotidiano. "Hoje celebramos muito mais que uma profissão, celebramos uma missão de vida. Ser jornalista é enfrentar desafios diários, é buscar a verdade em meio às incertezas, é dar voz aos invisíveis e é ser ponte entre os fatos e a sociedade. Nosso dia a dia é de convivência com a maioria dos jornalistas que estão aqui. E em tempos difíceis é a força da imprensa, livre, séria e ética, que ilumina o caminho".

Natural de Pirassununga, interior de São Paulo, Danilo veio para Campo Grande, ainda jovem e formou-se em Administração com ênfase em Gestão Comercial pelo Cesumar e ampliou sua formação com uma extensão universitária em Comunicação Corporativa e Gestão de Crise pela renomada ESPM.

Em sua atuação foi registrado no Conselho Regional de Administração (CRA), filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais (SINDJOR) e Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul.

Ao longo da carreira, recebeu a Medalha do Mérito Tiradentes, concedida pela Polícia Militar do Estado; a Comenda do Mérito Santos Dumont, oferecida pelo Ministério da Aeronáutica; o Título de Cidadão Campo-Grandense e o de Cidadão Sul-Mato-Grossense, outorgados, respectivamente, pela Câmara Municipal de Campo Grande e pela Assembleia Legislativa do Estado; além do título de Benfeitor da Cidade de Campo Grande e medalhas como a dos 60 anos do Tribunal Regional Eleitoral e a Medalha Amigo do Esporte.

JD1

Danilo fundou em 1992 o Jornal de Domingo com suas tiragens impressas, em 2010 também passou a ter o JD1 Notícias, portal com informações em tempo real, modernizando o formato da notícia. Também fazem parte do grupo o JD1TV, transmissão do JD1 no Ar nas rádios comunitárias de Campo Grande e nas rádios e do interior e o JD1 Painéis.

Danilo Costa atuou de forma ativa e generosa para transformar realidades, apoiar quem precisava e valorizar quem fazia a diferença. Como relatou seu filho, Danilo Filho, “meu pai sempre teve um compromisso com o jornalismo de verdade. Ele se dedicou a isso a vida inteira e isso vai ficar para sempre”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também