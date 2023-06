"Daria tudo pra ter você de volta", diz filha de técnica de enfermagem morta na Ceará

Tristeza. Esse é o sentimento que ronda familiares e amigos da técnica de enfermagem Gilmara da Silva Canhete, de 47 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na rua Ceará com a rua da Paz, na noite desse domingo (4), em Campo Grande. A vítima estava pilotando uma motocicleta quando foi atingida por um carro.

Nas redes sociais, a comoção é geral. Sem acreditar que perdeu a mãe, a filha da vítima escreveu um texto sobre o ocorrido. "Eu daria tudo pra ter você de volta, mãe agora quem vai brigar comigo quem vai me abraçar quando eu chorar quem vai me dar forças para continuar quem vai estar sempre comigo como vou viver daq para frente sabendo que você nmc mais vai voltar e agora mamãe oque vai ser de mim, mamãe como está me fazendo falta perdi todos os meus sentidos ao saber que nunca mais irei te ver ao saber que nmc mais receberei uma chamada ou uma mensagem e agora mãe oque vai ser de mim sem você, oque vai ser da minha vida sem você nela mãe sei que saudade não vai te trazer de volta mais eu te amo muito", escreveu a jovem.

"Hoje o meu mundo perdeu a cor, minha vida perdeu todo os sentidos minha vida, não sei oque pensar oque fazer sem você nada tem sentido meu mundo perdeu todo sentido te amo muito mãe saudades ao saber que nunca vai voltar me faz não querer viver mais", acrescentou a filha.



Outros comentários também tomaram conta do perfil no Facebook de Gilmara. "Que a justiça seja feita e essa infeliz pague por isso, não é ódio e simmmm justiça", comentou uma amiga da vítima.

"Vc me acolheu foi a primeira vizinha que me recebeu obrigada por isso sempre te falei vou guardar sua alegria , sorriso e cara amarrada mas com coração gigante. Brigou por mim que nem conhecia direito, mas essa era vc escandalosa, mas acima de tudo amiga. Deus te receba no céu onde não há tristeza nem impunidade espero que paguem por ter tirado vc de quem te amava! Vc foi luz e alegria aos que puderam viver com vc vai, com Deus agora vai estar perto de quem tbm te ama e que vc sentia tanta falta", escreveu a vizinha em homenagem.

Diversos amigos, colegas e conhecidos de Gilmara também prestaram últimas homenagens na rede social. "É desse sorriso que eu vou lembrar pra sempre, e quero guardar no meu coração e na minha mente, sua voz alta, risada escandalosa, seus conselhos e puxões de orelha, você foi essencial na minha vida, me ensinou muito como mulher e profissional, como chamavam a gente tica e teca, e onde uma tava o "rabinho" tava atrás, sentirei muito sua falta", disse uma amiga.

"Porque uma mulher bêbada, com carteira suspensa desde 2018, tirou a vida da minha amiga, destruiu a vida da família dela, acabou com os sonhos dela e os sonhos da família dela. Agora minha amiga está em um andar, que não vamos mais encontra-la, por enquanto, e eu só peço a Deus p dar força a toda família, aos filhos, a mãe, aos irmão, ao meu amigo Doni, que o amor e a paixão da vida dele era ela. Minha amiga descansa em paz vc é especial", lamentou outra amiga.

NOTA DE CONDOLÊNCIA

"As Diretorias Corporativa e Executiva, Associados da ABCG, Corpo Clínico e Colaboradores da Santa Casa lamentam e manifestam solidariedade à família e amigos da Técnica de Enfermagem, Gilmara da Silva Canhete, pelo seu falecimento no último domingo, dia 4 de junho. Neste momento de pesar, desejamos a todos paz e conforto. Nosso agradecimento pelos estimados serviços prestados aos nossos pacientes e companheirismo com a equipe", disse o Hospital Santa Casa de Campo Grande, onde a vítima trabalha.

