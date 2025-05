Datena faz discurso de despedida ao vivo no SBT e levanta rumores de saída da emissora

O jornalista José Luiz Datena surpreendeu os telespectadores do programa Tá Na Hora, na tarde desta sexta-feira (2), ao fazer um discurso em tom de despedida ao vivo no SBT.

A fala emocionada levantou suspeitas de que o apresentador estaria deixando a emissora, embora o SBT tenha negado oficialmente qualquer demissão até o momento.

Durante sua fala, Datena agradeceu a oportunidade de ter trabalhado na emissora e relembrou a admiração de longa data por Silvio Santos. “Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos”, declarou.

Ele também desejou sucesso à atual diretora Daniela Beyruti, afirmando que torce para que ela “faça do SBT cada vez maior”.

O apresentador também compartilhou que o período na emissora foi marcante em sua carreira. “Eu sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida. Eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter tido”, afirmou, destacando o aprendizado obtido nos bastidores: “Aprendi coisa para caramba… Algumas estarrecedoras, outras mais normais”.

O clima de despedida ficou mais evidente ao final do programa, quando Datena disse aos colegas: “Meninos, até quando Deus quiser”. A apresentadora Gaby Cabrini tentou desconversar: “Até segunda, Datena”, mas o jornalista respondeu: “É Deus quem manda”, reforçando o tom de incerteza.

Procurada pela imprensa, a assessoria do SBT negou que Datena tenha sido desligado da emissora. “Ele continua no quadro dos funcionários… Até o momento, ele continua contratado. Se tiver novidade, informaremos”, declarou.

Essa não é a primeira vez que o apresentador se despede ao vivo de um canal de televisão. Em 2011, quando comandava o Cidade Alerta na Record, Datena também anunciou sua saída durante a exibição do programa, agradecendo à equipe e ao público.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre uma possível saída do jornalista do SBT, mas o tom de suas declarações segue gerando especulações entre os fãs e internautas.

