Geral

Dá para pagar as contas? Mega-Sena sorteia R$ 67 milhões nesta terça

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

11 novembro 2025 - 13h53Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

E se você ganhasse R$ 67 milhões nesta terça-feira, dia 11 de novembro, esse dinheiro daria para pagar as contas? O valor é referente ao prêmio acumulado da Mega-Sena, que será sorteado pelo concurso 2.939.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

