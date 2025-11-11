Dá para pagar as contas? Mega-Sena sorteia R$ 67 milhões nesta terça

E se você ganhasse R$ 67 milhões nesta terça-feira, dia 11 de novembro, esse dinheiro daria para pagar as contas? O valor é referente ao prêmio acumulado da Mega-Sena, que será sorteado pelo concurso 2.939.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Justiça
STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura
Justiça
Desembargadora nega liberdade a jovem preso por execução no Pedrossian
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Geral
Serviços do INSS e da Agraer chegam à zona rural de Dourados nesta semana
Cidade
Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/11/2025
Geral
Tecnologia de impedimento semiautomático chega ao Brasileirão em 2026
Justiça