Davi Brito erra plural de "limão" em programa de TV e viraliza nas redes sociais

Vencedor do Big Brother Brasil 24, o ex-BBB Davi Brito voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (22), após cometer um erro inusitado durante sua participação no quadro "Passa ou Repassa", do programa Domingo Legal, no SBT.

Ao ser questionado pelo apresentador Celso Portiolli sobre qual seria o plural de "limão", Davi respondeu: "limonada", provocando risos no estúdio e reações imediatas nas redes sociais.

A gafe, que resultou em uma tortada na cara, foi feita durante uma disputa com o humorista Marco Luque. Surpreso com a resposta, Portiolli brincou ao vivo: "Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje, depois dessa resposta."

A participação de Davi rapidamente repercutiu nas plataformas digitais como X (antigo Twitter) e Instagram, onde o erro virou motivo de piadas e críticas.

“Português não é o forte do Davi. Tem que estudar, viu!”, comentou um internauta. Outros fizeram troça com a trajetória acadêmica do ex-BBB, que trancou a faculdade de Direito no início do ano. “Davi deve ser o brasileiro mais burro em vida. Plural de limão: limonada”, ironizou um perfil. “Que advogado as cortes perderam”, debochou outro.

Apesar da repercussão negativa, Davi ainda não se pronunciou sobre o episódio. Desde que deixou o reality, o ex-motorista de aplicativo tem enfrentado uma série de críticas públicas, mas mantém ativa sua presença em eventos, campanhas publicitárias e participações em programas de TV.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também