De "Cometa do Diabo" até chuva de meteoros: Confira calendário astronômico para 2024

Com 2023 chegando em sua reta final, muitos astrônomos e entusiastas dessa ciência milenar já começam a se planejar para os eventos astronômicos que devem acontecer durante o próximo ano.

Com uma “agenda” lotada, 2024 será marcado pela presença de cometa, eclipses, superluas e meteoros, e o JD1 separou o que está por vir.

Confira o calendário astronômico de 2024:

Chuvas de meteoros Quadrântidas, Gamma Ursae Minorid, Alpha Centaurid e Gamma Normid

Já pensou no pedido que vai fazer para a estrela cadente? Se não, já é melhor ir pensando, que o ano já começa com uma chuva de meteoros ainda nos seus primeiros dias, com várias outras acontecendo ao longo de 2024.

No dia 4 de janeiro, ocorre o auge da chuva de meteoros Quadrântidas, enquanto alguns dias depois, em 19 de janeiro, ocorre a Gamma Ursae Minorid.

A Alpha Centaurid ocorre pouco mais de um mês depois da primeira do ano, em 9 de fevereiro, e a chuva de meteoros Gamma Normid ocorre em 15 de março.

Eclipse Lunar Penumbral

Em 25 de março, acontece um eclipse lunar penumbral, que é quando a Lua é “banhada” no cone da penumbra da Terra, ou seja, na sombra mais clara do nosso planeta. O fenômeno será visível de todo o continente americano.

Eclipse Solar Total e chuvas de meteoros Líridas, Pi Puppid e Eta Aquariid

Durante o mês de abril, acontecem três fenômenos astronômicos, dois deles do mesmo tipo.

Em 8 de abril acontece um eclipse solar total, que para a tristeza do brasileiro amante da astronomia, só será visível dos Estados Unidos, Canadá e México. No Brasil, nada irá acontecer no dia

Já no dia 22 de abril acontece a chuva de meteoros Líridas, com a chuva de meteoros Pi Puppid ocorrendo já no dia seguinte, em 23 de abril. Em 5 de maio acontece a chuva de meteoros Eta Aquariid.

Eclipse Lunar Parcial e Lua da Colheita

Entre os dias 17 e 18 de setembro, quem olhas a noite estrelada da América do Norte, do Sul, Europa, Ásia Ocidental e África poderão ver um eclipse lunar parcial, que é quando uma parte da Lua entrará na sombra da Terra. O pico do evento está previsto para ocorrer às 23h44.

A data do eclipse coincide com a Lua da Colheita, no dia 18.

Eclipse Solar Anular e Superlua do Caçador

No dia 2 de outubro acontece um eclipse solar anular, quando Lua passará entre a Terra e o Sol. Novamente, para a tristeza de quem deseja acompanhar o fenômeno completo do Brasil, ele só será visível da Argentina e do Chile. No sul da América do Norte, grande parte da América do Sul e na Antártida, a visão será apenas “parcial”.

Já no dia 17 de outubro, acontece a Superlua do Caçador, que recebe esse nome devido à “época perfeita” para caça dos nativos-americanos, que utilizavam o fenômeno como um indicativo para começarem a atividade.

