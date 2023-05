De forma inesperada, pai foi impedido de registrar filha em cartório por ser cego

O locutor de rádio e compositor musical Reginaldo Cardoso do Nascimento, de 50 anos, disse que foi impedido de registrar sua filha em um cartório do Distrito Federal por ser cego. Ele procurou o cartório do 6º Ofício de Registro de Civil, localizado dentro do Hospital Regional de Samambaia, e saiu de lá sem o registro da criança no último sábado (27).

“Fui ao cartório e, quando eu fui registrar, o atendente falou que alguém teria que assinar por mim. Nunca passei por isso. Tenho uma vida normal. É inadmissível isso”, reclamou ele.

Acsa Nauany, filha de Reginaldo, nasceu na última quinta-feira (25), no Hospital Regional de Samambaia. Ele também é pai de outros dois filhos. “Eu registrei os dois e a mãe nem presente estava, ninguém precisou assinar por mim”, disse indignado.

Reginaldo conta que irá registrar Acsa na tarde desta quarta-feira (31), no mesmo cartório. “O cartório entrou em contato comigo ontem (30) e me ofereceram Uber”, explicou o morador do Jardim Ingá. Ele pretende ir ao local no meio da tarde.

O pai ressaltou que não tem interesse em entrar com qualquer tipo de processo contra o estabelecimento ou de buscar algum tipo de indenização.

“Quero que meus direitos sejam respeitados e que outras pessoas não passem por isso. Tenho obrigação de lutar”, destacou.

Reginaldo ainda contou que perdeu a visão por conta de complicações de um quadro de sarampo, quando tinha 1 ano e 8 meses de idade.

