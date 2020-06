De jantar a disk mensagens: veja dicas para comemorar Dia dos Namorados

Dia dos Namorados, mais precisamente comemorado no dia 12 de junho, é sempre muito esperado pelos casais que querem trocar presentes, surpresas ou organizar jantares românticos.

Em 2020, as comemorações serão mais “complicadas”, devido a pandemia do coronavírus e pensando nisso o JD1 Notícias pesquisou maneiras dos “pombinhos” comemorem a data tão especial. O JD1 reuniu a programação de restaurantes, motéis, hotéis e shoppings que serão diferentes neste ano.

Para o casal que quer trocar presentes, shoppings da capital criaram formas diferentes de flexibilizar a hora de ir às compras.

O Shopping Bosque dos Ipês, além do atendimento em delivery com entrega grátis pelo Bosque Express, reuniu em quatro listas presente de R$ 50, R$ 150, R$ 300 reais ou mais e assim facilitar para quem já sabe quanto quer gastar. Confira a relação de presentes de acordo com preço que o casal deseja investir no link.

O Shopping Campo Grande também aderiu a praticidade do Drive Trhu para o casal que quer presentear, mas precisa de praticidade e respeitar as medidas de seguranças exigidas neste momento delicado de pandemia do coronavírus.

Pelo Drive Thru, é só entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar o presente. Depois, na data e hora marcadas, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 2º piso do Shopping, próximo a Riachuelo e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço, além disso, nas compras acima de R$ 150, o shopping dá um brinde do Boticário.

Há o casal que é bom de garfo e prefere comemorar a data com um jantar especial mais tradicional ou acompanhados de uma boa "cervejinha". Pensando nisso, o Território do Vinho, em parceria com o Território Lab, montaram um cardápio especial e para o próprio casal montar, o box interativo tem entrada, prato principal, sobremesa e até o vinho. Os pratos são entregues pré-prontos, ou seja, para finalizar em casa e comer na hora que quiser. Opção perfeita para quem gosta de cozinhar a dois mas sem as eventuais compras e preparos.

Já para os casais que preferem sair para beber, a Cervejaria Prosa combinou brigadeiros gourmet com cerveja 100% artesanal e o combo custa R$ 55. A Divina Choperia vai dar um um Double Drink com Red Bull para o casal que fizer uma reserva antecipada via WhatsApp, podendo ser de Açaí Gin ou o Coconut Gin.

Para o casal que quer uma noite fora, o Âncora Hotel contará com o Romantic Night, que inclue apartamento decorado com pétalas de rosa, mesa de jantar com decoração romântica, Wi-Fi, piscina com cascata, área de lazer e jantar a La Carte no apartamento. Com Check-in as 14h30 e check-out até as 12h do dia seguint, com bebidas extras não inclusas. Os valores variam de R$ 299 a R$ 449.

O Grand Park Hotel contará com uma programação mais elaborada com cinco tipos de suítes de R$ 260 a R$ 1.850, a diária. O casal pode optar em suítes com Tv, velas, balões, café da manhã, espumante, frutas, cascatas e outros opções.

E para quem quer algo mais “picante” e ousado, o Motel Ipacaraí contará com suítes temáticas e reservadas especialmente para o momento. É necessário ligar e verificar a disponibilidade dos quartos, valores e horários de reservas no

Para finalizar a lista de opções, para os casais mais divertidos e a moda antiga, existe também os Disk Mensagens, que é quando o carro de som leva um momento romântico ao casal com mensagens, músicas, presentes. O Magia de Amor, custando R$ 90 dentro da cidade, está com agenda aberta para quem quer se declarar para o amado gravando o momento em DVD a R$ 87 e pendrive a R$ 100. Basta ligar no R$ 991224505.

