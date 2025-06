De MS, advogado participa do XIII Fórum de Lisboa

O advogado João Paulo Lacerda, especialista em Direito Administrativo, CEO da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD) e presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), participa, entre os dias 2 e 4 de julho, do XIII Fórum Jurídico de Lisboa. Considerado um dos mais relevantes eventos jurídicos internacionais, o encontro reúne autoridades, juristas, acadêmicos e gestores públicos do Brasil e da Europa na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal.

A edição deste ano tem como tema "O mundo em transformação Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" e propõe reflexões sobre os impactos da inteligência artificial, das novas tecnologias e das mudanças globais sobre as instituições públicas e o Estado contemporâneo.

Reconhecido por sua atuação na área do Direito Administrativo e na formação jurídica de excelência, Lacerda integra a delegação brasileira como um dos representantes de Mato Grosso do Sul. Para ele, a participação no evento é uma oportunidade de reforçar o protagonismo jurídico e educacional do estado em discussões de alcance global.

"Participar deste fórum é motivo de orgulho. Estar entre os representantes de Mato Grosso do Sul em um evento dessa magnitude evidencia a relevância do trabalho que desenvolvemos no cenário jurídico nacional e internacional. Reiteramos, assim, o compromisso do IDAMS e da ESD com a evolução do ensino jurídico, a excelência na formação profissional e o fortalecimento das instituições públicas por meio da pesquisa, do intercâmbio de conhecimentos e da cooperação global", destacou.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela FGV Justiça. A programação inclui temas como governança pública, mudanças climáticas, direitos humanos, políticas públicas, inovação e cooperação internacional.

