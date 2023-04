De MS, atleta de MMA está internado em estado grave em SP e família pede ajuda

Atleta profissional de MMA, o jovem Leonardo Diniz, de 19 anos, tem passado por dias difíceis. Após uma lesão no dedo do pé, o lutador acabou contraindo uma infecção bacteriana, que atingiu sua corrente sanguínea e se espalhou pelos órgãos. Familiares e amigos de Leo, organizaram uma "vaquinha online" para custear o tratamento.

Natural de Aquidauana, o atleta profissional é da equipe Chute Boxe Diego Lima, fora de Mato Grosso do Sul. Em um dia de treino, o jovem se machucou e, alguns dias depois, contraiu a infecção bacteriana. Atualmente, ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), na capital paulista.

Leonardo está internado em estado grave no hospital particular São Luiz, no Morumbi, desde o último domingo (23). Com dispesas de valores altos, familiares e amigos tiveram a iniciativa de arrecadar dinheiro para arcar com os valores do tratamento e exames dos últimos 3 dias. Felizmente, o jovem conseguiu um convênio de MS, que passará a cobrir os gastos a partir de hoje (26).

Conforme a família, o valor da internação foi de R$ 450 por hora, além dos exames que foram realizados diariamente. Aqueles que puderem e quiserem ajudar nas despesas do atleta Leonardo, podem acessar o link. Ajude!

