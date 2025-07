Miss de MS é eleita a 1ª Princesa Nikkey do Brasil

Em sua primeira competição nacional, Mariáh Silva Arakaki Mizuno, 20 anos, conquistou o título de 1ª Princesa Nikkey durante o Miss Nikkey Brasil 2025 em São Paulo nesse fim de semana.

Representante sul-mato-grossense, a Miss Nikkey Mato Grosso do Sul 2025 esteve no 26º Festival do Japão na capital paulista e agradeceu o apoio recebido. "Com muito amor, digo que sou a Princessa Nikkey BR, amor esse, que transmite não só a felicidade pelo título, mas também a de estar levando a história da colônia pelo Brasil. Pois, ser nikkei, é carregar no coração a força dos antepassados e, nos passos de hoje, honrar uma história que atravessou oceanos com coragem, cultura e orgulho".

Ao todo o Miss Nikkey Brasil 2025 teve nove finalistas dos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná e Rondônia .

Ganhou na categoria principal Ana Luiza Souto Umada, do Distrito Federal. O segundo e o terceiro lugar ficaram com Mariáh Arakaki, do Mato Grosso do Sul, e Larissa Kaori Teruya, de São Paulo.

