Débora Nascimento se declara bissexual em rede nacional

A atriz Débora Nascimento, de 40 anos, usou a sua participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (29), para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e declarar publicamente sua bissexualidade.

A revelação ocorreu após a sua apresentação no quadro Batalha de Lip Sync, onde dublou sucessos de Diana Ross e Marisa Monte.

Vestida com um figurino dourado inspirado nos anos 1970, Débora interpretou Diana Ross como forma de homenagem à luta por direitos e visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+.

“Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria”, afirmou ao final da performance.

Na segunda parte da disputa, a atriz escolheu Bem Que Se Quis, clássico de Marisa Monte, exaltando a carreira da cantora brasileira. “Quase 40 anos de carreira. Essa deusa brasileira, esse ícone”, comentou Débora no palco.

Nos bastidores, ela compartilhou com os seguidores o processo de preparação para a apresentação. Em vídeos publicados nas redes sociais, mostrou que levou a filha Bella, fruto do relacionamento com o ator José Loreto, para acompanhá-la nos ensaios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também