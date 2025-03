Deborah Secco assume namoro com produtor musical campo-grandense

Um ano após terminar seu casamento, Deborah Secco assumiu um novo relacionamento com o produtor musical campo-grandense Dudu Borges. A informação foi confirmada ao g1 pela assessoria de Deborah, que não declarou há quanto tempo o casal está junto.

Natural de Campo Grande, Eduardo Borges de Souza, de 42 anos, é compositor e multi-instrumentista. Ele é ex-integrante da banda de rock cristão Resgate, mas seu trabalho mais conhecido é como produtor musical.

Em 2011, ele ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco homônimo de João Bosco & Vinícius.

A partir daí, emendou inúmeros projetos com artistas sertanejos, com destaque para Luan Santana, com quem fez forte parceria por longos anos. Mas Dudu também assinou projetos de Gusttavo Lima, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo, Lucas Lucco, Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, entre outros.

Embora tenha ficado bastante conhecido no cenário sertanejo, também assinou projetos de artistas de outros ritmos, como Thiaguinho, Ivete Sangalo, Atitude 67, Jorge Ben Jor, entre outros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também