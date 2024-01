Decreto reconhece situação de emergência em Aquidauana após tempestade

Com o estado ainda sob alerta meteorológico para chuvas intensas, o Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (12) a situação de emergência em partes das zonas urbana e rural do município de Aquidauana.

Estas áreas foram afetadas por desastre recentemente, segundo explica o texto. Na noite do dia 29 de dezembro de 2023, Aquidauana recebeu uma tempestade de chuva e poeira. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 120 mm em apenas 2 horas e 162,4 mm em 3 horas, chuva equivalente para um mês.

O decreto assinado pelo governador em exercício, Barbosinha), vale por 180 dias e permite que fique autorizado a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob coordenadorai da Defesa Civil do Estado nas ações de resposta ao cenário ali presente.

A reabilitação local também pode contar com convocação de voluntários para reforças as ações, além da realização de campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade. O objetivo é facilitar a assistência à população afetada pelo desastre natural.

Durante a situação de emergência, fica permitido que autoridades administrativas e agentes da Defesa Civil responsáveis pelas ações de resposta aos desastres entrem em casas para prestar socorro ou determinar pronta evacuação em caso de risco iminente.

