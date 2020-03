Defensoria de MS alerta para casos de violência contra a mulher na quarentena

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), alerta sobre o aumento nos casos de violência contra a mulher durante a quarentena por causa do coronavírus.

A coordenadora do Nudem, defensora pública Thais Dominato Silva Teixeira, explica que a preocupação é porque as tensões aumentam e são acompanhadas de violência contra as mulheres durante o período de isolamento.

“Nós estamos vivendo um momento em que o distanciamento social é a principal recomendação para impedir a propagação do coronavírus e isso tem mantido as pessoas em casa para evitar o contato de umas com as outras. Contudo, a ONU Mulheres já reconheceu que é em contexto de emergência, como esse, que aumentam os riscos de violência contra mulheres, especialmente, a violência doméstica. Assim, nós reforçamos que ficar em casa e se proteger da Covid-19 não pode significar mais violência contra a mulher. Um triste exemplo desse cenário é a China, que registrou aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres na quarentena”, afirma.

As denúncias podem ser feitas pelos meios abaixo

• Em caso de uma emergência: ligue 190.

• Para denunciar: disk 180,

• A Defensoria Pública também está atendendo os casos urgentes, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, por meio do telefone: 3313-5835 / WhatApp: 9956-1872

