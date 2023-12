Defensoria de MS é homenageada em Brasília por prática contra internação compulsória

Sarah Chaves, com informações da DPMS

Durante a entrega do Prêmio Innovare 2023 no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), a Defensoria Pública de MS foi homenageada por sua iniciativa desenvolvida pelo Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), por meio da coordenadora Eni Maria Sezerino Diniz.

A prática 'Resgatando Direitos em Saúde Mental', criada pela Defensoria, foi um dos 15 materiais que receberam menção honrosa e prêmios em um universo de 774 escolhidas para participar da 20ª edição do Innovare, com a presença de ministros e da presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Rivana Ricarte, que integrou a comissão julgadora.

Desde sua implantação, em janeiro de 2021, o trabalho tem atuado para dar voz às vítimas de internações compulsórias e, com isso, após seu início, a DPMS não ajuizou, na comarca, nenhuma ação de internação involuntária ou compulsória. Todos os casos foram resolvidos com orientações e encaminhamentos à Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Para o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, ser finalista e homenageada é um dos maiores reconhecimentos que a Defensoria Pública pode receber.

“O Innovare é um estímulo para a inovação e a criatividade que transforma nosso trabalho cotidiano e nos faz ir além do atendimento aos assistidos nos gabinetes. O reconhecimento nos move e nos encoraja a realizar projetos que mudam vidas, como este protagonizado pelo NAS”, afirma.

A coordenadora Eni Maria Sezerino Diniz agradeceu ao Prêmio Innovare por destacar a importância de práticas inovadoras na busca pela justiça. “É uma honra imensa estar entre os finalistas e compartilhar este momento com outros defensores incríveis. Esta jornada tem sido um compromisso diário e apaixonado para dar voz àqueles que, muitas vezes, são silenciados e esquecidos pela sociedade. Agradeço a todos os envolvidos, aos colegas de profissão que diariamente inspiram-me com seu comprometimento à justiça social, e aos assistidos, cujas histórias de resiliência me lembram constantemente da razão pela qual escolhi ser defensora pública”, destacou.

